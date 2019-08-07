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Adana'da 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagaj kapağına gizlenmiş 40 bin uyuşturucu hap bulundu. Sürücü Volkan B. (21) gözaltına alındı. Polis ayrıca Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuştucuru satıcıları Mikail B. ve Sedat K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden sentetik uyuşturucu çıktı. Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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