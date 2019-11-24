Adana’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana\u2019n\u0131n Kozan il\u00e7esinde 4.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nAFAD\u2019dan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Adana\u2019n\u0131n Kozan il\u00e7esinde saat 16.33\u2019te 4.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi\u011fi belirtildi.PARTNERY\u00fcksekova'da \u00f6\u011fretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiEvde \u00e7\u0131kan yang\u0131n, biti\u015fi\u011findeki 5 ev ve ah\u0131ra da s\u0131\u00e7rad\u0131Taksim'de kavgada ka\u011f\u0131t toplay\u0131c\u0131s\u0131 yaraland\u0131
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