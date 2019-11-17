Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekiplerinin, sahte rakı üretilen iş yerine düzenlediği baskında, 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve üretimde kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan iş yerinde sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, piyasaya sürülmek üzere olan 418 litre sahte rakı, 1 elektronik dengeleyici amper cihazı, anason damıtma makinesi, 22 kilo anason tohumu, 25 boş rakı şişesi, 25 litre etil alkol ele geçirildi. İş yerinde bulunan A.Ç. ve R.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen rakı ve hammaddeleri imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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