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Adana'da 42 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

ADANA'da, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 42 kaçak yakalandı.

Adana'da 42 kaçak yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 42 kaçak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçakların kente geleceği ihbarını aldı. Kontrol noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Adana- Ceyhan karayolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde, 42 Suriyeli yakalandı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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Adana'da 42 kaçak yakalandıAdana'da 42 kaçak yakalandıAdana'da 42 kaçak yakalandı

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