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Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

Adana'da merkezüssü Ceyhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da merkezüssü Ceyhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana ve bazı ilçeleriyle Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkezüssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra Adana kent merkezi ile Kozan ve İmamoğlu ilçeleri, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

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