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Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 8 kişi tutuklandı.

Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı 

Çağlar ÖZKÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 8 kişi tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 34 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli teğmen ve astsubayların bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla, 14'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı

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