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Adana'da 450 kilogram bozulmuş horoz eti ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

Adana'da 450 kilogram bozulmuş horoz eti ele geçirildi

Adana'da 450 kilogram bozulmuş horoz eti ele geçirildi.

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaptığı yazılı açıklamada, oda ekiplerinin, Meydan Caddesi'nde Suriye uyruklu Muhammed M'nin kullandığı hafif ticari araçta bozulmuş horoz eti ele geçirdiğini belirtti.

Bozulmuş 450 kilogram etin olay yerine gelen zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini dile getiren Yağmur, "Denetim esnasında mezbahanesi ve kesim yeri belli olmayan, faturada sadece 'tavuk eti' olarak belirtilen bozulmuş ürün ele geçirilmiştir. Adana'da horoz kesim mezbahanesi bulunmamaktadır. Oda olarak bunlara asla göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhammed M'ye zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

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