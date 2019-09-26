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Adana’da 450 kişilik işe 3 bin 897 başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 23:39 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için başlatılan 450 kişilik iş ilanına 3 bin 897 kişi başvuru yaptı.İŞKUR, 16-20 Eylül tarihleri arasında TYP kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için ilan açtı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için başlatılan 450 kişilik iş ilanına 3 bin 897 kişi başvuru yaptı.
İŞKUR, 16-20 Eylül tarihleri arasında TYP kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için ilan açtı. 450 kişinin alınacağı işe ise toplamda 3 bin 897 kişi başvuru yaptı. Başvuruda bulunanlar ise bugün İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi’ne başvurularını tamamlamak üzere imza atmaya gitti.

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