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Adana’da 47 firariye şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 08:36 | Son Güncelleme

Adana’da değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişinin yakalanması için şafak vakti 200 polisle operasyon düzenlendi.

Adana’da değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişinin yakalanması için şafak vakti 200 polisle operasyon düzenlendi. Çok sayıda firari yakalanarak emniyete götürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahısları yakalamak için şafak vakti düğmeye bastı.
Adana ve ilçelerinde eş zamanlı olarak belirlenen 47 adrese 200 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Şahıslar önce adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilip, daha sonra emniyete götürüldü.
Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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