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Adana’da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 karayolunda hareket halindeki bir kamyonetin kasasında kaçak yağ taşındığı ihbarını aldı.

Adana’da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

Adana’da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 karayolunda hareket halindeki bir kamyonetin kasasında kaçak yağ taşındığı ihbarını aldı. Polis bunun üzerine harekete geçip kamyoneti D-400 karayolunda durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada plastik tanklar içinde 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.
Polis yağlara el koyarken, kamyonetin sürücüsü Z.A.’yı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen kaçak yağlar ise imha edildi.

Adana’da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

Adana’da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

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