Adana'da 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK mensuplarına yönelik çalışma başlattı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ve araçlarına yönelik düzenlenecek saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 5 el yapımı patlayıcı ile ateşleme fünyeleri ele geçirildi.
Küçükdikili Mahallesi'nde 2 farklı noktaya asılan yasa dışı pankartlara da el konuldu.
Ekipler tarafından 3 zanlı gözaltına alındı.
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