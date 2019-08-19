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Adana’da 5 günde 5 kişi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Adana’da 5 günde, yaşları 15 ile 30 arasında değişen 5 kişi, serinlemek için girdiği kanal ve gölde boğuldu.Adana’da nemin artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması sulama kanalı ve Seyhan Baraj Gölü’nde ölümlere neden oldu.

Adana’da 5 günde, yaşları 15 ile 30 arasında değişen 5 kişi, serinlemek için girdiği kanal ve gölde boğuldu.
Adana’da nemin artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması sulama kanalı ve Seyhan Baraj Gölü’nde ölümlere neden oldu. Kentte, 13 ile 18 Ağustos’ta yaşları 15 ile 30 arasında değişen 2’si yabancı 5 kişi boğuldu.
İlk boğulma olayı 13 Ağustos’ta meydana gelirken, ayın 18’ine kadar her gün 1 kişi boğuldu. Hayatını kaybedenlerin anne ve babaları ise olaydan sonra gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Merir isimli 18 yaşındaki gencin anne ve babasının ise oğullarının öldüğüne inanmayarak ona kalp masajı yapması herkesin yüreğini yakmıştı.
Adana’da bu yıl serinlemek isteyen toplam 15 kişi boğularak hayatını kaybetti.

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