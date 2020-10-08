Adana’da 5 milyon 350 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 4 milyon 50 bin lira olan 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ve 50 bin paket kaçak kahve ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir tırda kaçak makaron taşındığı bilgisine ulaştı. Polis otoyol giriş çıkışlarında önlem aldı. Polis şüpheli tırı Beyazevler Mahallesi otoyol çıkışında durdurup arama başlattı. Kaçakçılık köpeği “Tiryaki” ile yapılan aramada tırın kasasında 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş makaron ve 50 bin paket kaçak kahve ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 4 milyon 50 bin lira olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tır sürücüsünü gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

