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Adana’da 5 torbacı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 08:57 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı.

Adana’da 5 torbacı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine Küçükdikili ve Ulubatlı Hasan mahallelerine baskın yaptı. Yapılan baskında Küçükdikili Mahallesinde Şahin K.(21) Emrah E. (31) ve Emrah A. (32) yakalandı. Zanlıların üst aramasında ise 27 gram bonzai ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 350 lira para ele geçirildi. Ulubatlı Hasan Mahallesinde ise yapılan baskında Yakup T. (29) ve Bayram Ö. (27) yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
"Torbacı" tabir edilen zanlılar emniyete getirilip sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana’da 5 torbacı tutuklandı

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