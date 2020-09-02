HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 50 kilo esrar ele geçirildi

Adana’da 50 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adana’da 50 kilo esrar ele geçirildi

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak merkez Seyhan ilçesine bağlı Hanedan ve Bey mahallelerine operasyon düzenledi. Haneden Mahallesinde şüpheli bir otomobilde "Oscar" isimli hassas burunlu detektör köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği otomobilin koltuk altlarında 50 kilo esrar ele geçirildi.
Bey Mahallesindeki operasyonda ise bin 448 uyuşturucu hap, 672 sentetik hap, 4.60 gram esrar ile uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 32 bin 300 lira para ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Adana’da 50 kilo esrar ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıdaYeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok
16 yaşındaki Mahmut 21 gündür kayıp
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'
Prof. Dr. Ceyhan: Sonbahar ve kışı da salgınla uğraşarak geçirebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
Bakanlık duyurdu! Sayı 144'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Yeni tedbirler gelecek mi?
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.