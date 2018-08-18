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Adana'da 50 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:29 | Son Güncelleme

Adana'da 50 yabancı uyruklu yakalandı

Adana'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yolla giren çok sayıda yabancı uyruklunun minibüslerle İstanbul'a götürülmeye çalışıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine şehrin girişlerinde ve kullanılabilecek köy yollarında önlem alan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde ara yollarda iki minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Uygulamalara yakalanmamak için ara yolları kullandığı tespit edilen minibüslerde, Suriyeli 50 kişi yakalandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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