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Adana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

ADANA'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, operasyonu helikopterle havadan yönetti.

Adana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulaması

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, operasyonu helikopterle havadan yönetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 500 polisin katılımıyla şok operasyonlar gerçekleşti. Ekipler mahalledeki işyerlerinde, internet kafelerde ve kahvehanelerde bulunan kişileri tek tek kontrol etti, şüpheli görülen yerlerde detaylı arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobiller de durudurularak uyuşturucu kontrolü yapıldı.
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise uygulamayı polis helikopteriyle havadan yönetti. Telsizle ekipleri arama noktalarına yönlendiren Aktaş, uygulama boyunca polislere talimat verdi. Operasyonlarda, 27 kilo 740 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi.
Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulamasıAdana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulamasıAdana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulamasıAdana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulaması

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