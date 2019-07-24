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Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 08:51 | Son Güncelleme

Adana polisi son 24 günde 12 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından 500 polisle 116 farklı adrese operasyon düzenledi.

Adana polisi son 24 günde 12 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından 500 polisle 116 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 432 şişe sahte içki, 500 paket kaçak sigara, 50 bidon içki yapımında kullanılan aroma, 21 şişe ve 3 bin 280 litre etil alkol, 70 litre boğma içki, 10 litre satışa hazır viski, 10 litre rakı, 4 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri son 24 günde Adana’da sahte içkiden 12 kişinin hayatını kaybetmesi yaklaşık 20 kişinin de hastanede tedavi görmesi dolayısıyla operasyonlarını sıklaştırdı. 500 polis eş zamanlı olarak 116 farklı adrese sahte ve kaçak içki operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 432 şişe sahte ve kaçak içki, 500 paket kaçak sigara, 21 şişe etil alkol, 70 litre boğma içki, 50 içki yapımında kullanılan aroma, bidon içerisinde 10 Litre satışa hazır halde viski, bidon içerisinde 10 Litre satışa hazır halde rakı, çok sayıda İçki şişe kapağı ve etiketi, 3 pompalı tüfek, 1 mavzer tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ele geçirildi.
Ayrıca imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada, 3280 litre etil alkol, 30 litre gliserin, 5 litre yapılmış viski, 50 tek kullanımlık viski aroması, 34 anason yağı , 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, 1 hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni ele geçirildi. Operasyonda 600 şişe etil alkol kontrolleri yapılmak üzere Adana İl Gıda Tarım Müdürlüğü görevlilerine verildi.
Olaylarla ilgili toplam 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
1 Temmuz’dan itibaren Adana’da 12, Mersin’de 9, Osmaniye’de 1 ve Niğde’de 1 kişi olmak üzere 24 günde 23 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu
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