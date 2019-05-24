HABER

Adana'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Adana'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yapılan uygulamada, K.D. idaresindeki bir otobüs şüphe üzerine durduruldu.

Araçta, yasa dışı yollarla yurda Van'dan giriş yaptıkları tespit edilen 15 Pakistan ve 14 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.

Uygulama noktasının gerisinde çok sayıda kişinin yaya olarak ilerlediği ihbarı üzerine, olay yerine asayiş ve yabancılar şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 15 Pakistan ve 13 Afganistan uyruklu daha yakaladı.

Sürücü K.D. ile 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu, İncirlik Polis Merkezine götürüldü.

Aralarında bir çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 57 düzensiz göçmen, polis merkezindeki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

K.D'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu
Ayvalıklı engellilerden Başkan Yılmaz’a anlamlı ziyaretAyvalıklı engellilerden Başkan Yılmaz’a anlamlı ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'deki asansör kazası davasında 16 sanık hakkında beraat kararı

Flaş karar! 16 beraat, 9 sanığa 60'ar bin ceza

Sümela Manastırı restorasyonunda en zor görevi onlar gerçekleştirdi

En zor görevi onlar başardı!

Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.