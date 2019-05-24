Adana’da 57 kaçak göçmen yakalandı

Adana’da Afgan ve Pakistan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili 1 Türk sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada İran’dan Türkiye’ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonra Adana’ya gelen 15 Pakistan ve 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Polis, aracın sürücüsü Kahraman D.’yi gözaltına aldı. Kaçak göçmenler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü ise, ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis sabaha karşı da D-400 karayolunda yaya olarak giden kaçak göçmenler olduğunu fark etti. Kimi karayolunda, kimi ise tarla içinde dağınık halde yürüyen 15’i Pakistanlı, 13’ü Afganistan uyruklu 28 göçmen yakalandı. Göçmenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğun da olması dikkat çekti. Göçmenlerin ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İran ve Türkiye üzerinden Yunanistan’a, oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi. Şahısların Türkiye’ye gelebilmek için 350 ila bin dolar arasında para ödedikleri öğrenildi.

