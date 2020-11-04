HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 57 silah ele geçirildi

Adana’da 57 silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 09:53 | Son Güncelleme

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 57 silah ele geçirildiAlınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 57 silah ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 29 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 192 fişek, 7 kesici alet, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 21 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakalarken, 12 kişiye de yasa dışı kumar ve bahisle ilgili işlem yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattıEski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
İstanbul Ümraniye'deki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi! Resmi Gazete'de yakalandı
İstanbul'daki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi!
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
Olası Marmara depremi için korkutan tsunami uyarısı: Dalgalar 200 metre içeri girebilir'
İzmir'deki tsnumani sonrası korkutan '200 metre' uyarısı
Antalya'da eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Mersin’de taktak motoru kaza yaptı! Yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Yaralılar var
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Depremden 102 saat sonra kedi mucizesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.