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Adana'da 6 dekar orman kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekarlık alan yandı.

Adana'da 6 dekar orman kül oldu

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA) - ADANA'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekarlık alan yandı.
Feke ilçesine bağlı Gedikli ve Yeşildüşmüş mahallelerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 8 arasöz ve çok sayıda işçi ile müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan çalışmayla söndürülen bölgede 6 dekarlık alan yandı.
Yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Adana'da 6 dekar orman kül oldu

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