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Adana’da 66 silah ele geçirildi

17.11.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 66 silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 66 silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 44 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 7 kuru sıkı tabanca, 400 fişek, 211 kartuş, 10 çalıntı otomobil, 19 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 268 kişiyi yakalarken, 13 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.

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