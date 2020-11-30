HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 7 firari hükümlü yakalandı

Adana’da 7 firari hükümlü yakalandı

30.11.2020 09:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da haklarında “kişi hürriyetinden yoksun kılma, basit cinsel saldırı, hırsızlık ve yağma” gibi suçlardan 10 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alan 7 hükümlü yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri firari olan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da haklarında “kişi hürriyetinden yoksun kılma, basit cinsel saldırı, hırsızlık ve yağma” gibi suçlardan 10 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alan 7 hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri firari olan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda infaz dedektifleri kişi hürriyetinden yoksun kılma, basit cinsel saldırı, hırsızlık ve yağma” gibi suçlardan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alan 7 hükümlünün yerini tespit etti. Polis eş zamanlı olarak hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlülerin saklandığı evlere baskın yapan polis 7 hükümlüyü de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!
Çekiliş sonuçları belli oldu! 14 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 14 milyon TL'yi aşan ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

30 yıl önce sular altında kaldı! Fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu

30 yıl önce sular altında kaldı! Fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu

Uzmanı uyardı: Tsunami beklenen yerlerimiz var, önlemler alınmalı

Uzmanı uyardı: Tsunami beklenen yerlerimiz var, önlemler alınmalı

MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuç sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sonuçları 29 Kasım 2020!

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.