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Adana'da 7. kattan düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Ailesinin üç gün önce ilk doğum gününü kutladığı kız çocuğu 7. katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Küçük çocuğun emekleyerek geldiği Fransız balkonun cam ile duvar arasındaki boşluğundan düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Adana'da, ailesinin üç gün önce ilk doğum gününü kutladığı kız çocuğu 7. katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Alına bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde Hamza ve Yeşim Tekin Geylani çiftinin bir yaşındaki kızları Ahsen Geylani, 7. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerin gelen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine ölen çocuğun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Bu arada olay nedeniyle polis ekipleri ailenin evinde ve apartman çevresinde incelemelerde bulundu.

Ailesinin üç gün önce ilk doğum gününü kutladığı çocuğun, emekleyerek kapısı açık olan Fransız balkona gelip, cam ile duvar arasındaki boşluktan düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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