Adana'da 7. kattan düşen çocuk öldü

Adana'da, ailesinin üç gün önce ilk doğum gününü kutladığı kız çocuğu 7. katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Alına bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde Hamza ve Yeşim Tekin Geylani çiftinin bir yaşındaki kızları Ahsen Geylani, 7. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerin gelen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine ölen çocuğun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
Bu arada olay nedeniyle polis ekipleri ailenin evinde ve apartman çevresinde incelemelerde bulundu.
Ailesinin üç gün önce ilk doğum gününü kutladığı çocuğun, emekleyerek kapısı açık olan Fransız balkona gelip, cam ile duvar arasındaki boşluktan düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum