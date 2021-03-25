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Adana’da 8 aylık hamile kadın kardeşi tarafından öldürüldü

25.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde boş arazide bir kadın cesedi bulundu.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde boş arazide bir kadın cesedi bulundu. Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadını öldüren kardeşi jandarmaya teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Yalak Mahallesi’nde vatandaşlar, sulama kanalı kenarında bir kadın cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının Suriye uyruklu 8 aylık hamile İslim Ahmed (21) olduğunu tespit etti.
Olaydan sonra genç kadının erkek kardeşi Beşir Amed, Mustafabeyli Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu. Zanlının, genç kadını dini nikahlı eşini bırakıp başkasıyla kaçtığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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