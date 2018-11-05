Adana'da 80 bin Suriyeli kayıt altına alındı (arşiv)

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından yapılan kontrollerde, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente gelen yaklaşık 80 bin Suriyeli, fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirli aralıklarla Suriyeli göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallelere giden ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Polis, üzerlerinde kimlik bulunmayan veya eksik evrakı olan kişilerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı. Yapılan uygulamalarda yaklaşık 80 bin göçmeninin kayıt altına alındığı öğrenildi. Ayrıca kimliksiz 10 bin Suriyelinin tespit edildiği, 20 bin Suriyelinin ise başka ilde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu saptandı.
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