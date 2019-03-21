Adana'da 82 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana- Ceyhan Karayolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta 3 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü akaryakıtı, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depodan aldığını söyledi. Söz konusu adrese giden polis, depoda da 79 bin litre akaryakıt buldu. Depo görevlisi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

