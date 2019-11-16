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Adana’da 859 kaçak tüp ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana’da piyasa değeri 78 bin 651 lira olan 859 kaçak mutfak ve piknik tüpü ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallelerinde kaçak tüp dolumu yapıldığı ihbarını aldı.

Adana’da piyasa değeri 78 bin 651 lira olan 859 kaçak mutfak ve piknik tüpü ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallelerinde kaçak tüp dolumu yapıldığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında akaryakıt istasyonlarından alınan gazları burada mutfak ve piknik tüplere dolum yaparak mutfak tüpünü tanesini 45 liradan sattıklarını belirledi. İki adreste toplam 859 mutfak ve piknik tüpü ele geçirildi. Polis, tüplerin piyasa değerinin 78 bin 651 lira olduğunu belirledi. Ayrıca zanlıların ünlü gaz markalarının boş tüplerini kullandıkları belirlendi. Polisin adreslerde yaptığı aramada sanayi tüpleri, hassas terazi, kompresör, hava makinesi ve basınç ölçüm aparatları ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

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