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Adana'da 9 DEAŞ şüphelisi hakkında dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Adana'da 9 DEAŞ şüphelisi hakkında dava açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 9 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Savcılık tarafından, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Ahmet O, Gıyas Ş ve Halil İbrahim Ö. ile tutuksuz B.Ş, H.Y, H.A, İ.H.D, M.Y. ve M.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptıkları ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

Zanlıların, "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle iletişimi tespit edildiği anlatılan iddianamede, ''Şüphelilerin terör örgütüne katıldıkları ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıkları, bu kişilerin, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları ve terör örgütü DEAŞ adına kentte aktif faaliyet içerisinde oldukları anlaşıldığından üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadesini kullandı.

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