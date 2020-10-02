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  4. Adana’da 95 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Adana’da 95 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

Adana’da polis 95 bin lira değerinde kaçak makaron, tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da polis 95 bin lira değerinde kaçak makaron, tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 95 bin lira olan 72 bin 400 tek dal boş makaron, 3 bin 380 adet tek dal doldurulmuş sigara, 54 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile tütünü ve 3 bin 237 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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