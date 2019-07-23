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Adana'da 99 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Adana'da 99 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da polis ekiplerince otoyolda yaya olarak ilerleyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre mesafede çok sayıda yabancı uyruklunun şehir merkezi yönünde yaya olarak ilerlediği bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 99 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişilerin, anlaştıkları şüphelilere kişi başı 5 bin lira vererek İran üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. 359 bin lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edildi.

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99 kişi adana Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Otoyol

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