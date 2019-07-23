Adana'da 99 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmeni sınır dışı etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 99 göçmeni yakaladı. Polis, göçmenlere toplam 359 bin TL para cezası kesti. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen kaçak göçmenlerin, insan kaçakçılarına kişi başı 5 bin TL verdikleri tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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