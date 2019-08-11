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Adana'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Adana'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Kent merkezinde kendini yaralayan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlıklarını kendisi kesmek için evlerine getiren bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Bazı acemi kasaplar ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı.

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Adana'da acemi kasaplar hastanelere akın ettiAdana'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

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