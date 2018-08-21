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 Adana'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

   ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Çağlar ÖZTÜRK -ADANA,(DHA) ADANA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban bayramlarının alışıla gelen manzaralarından olan acemi kasaplar bu yıl da iş başındaydı. Kurbanlarını kasap yerine kendileri kesmeye çalışan ya da derisini yüzmeye çalışan çok sayıda vatandaş, kendini yaraladı.

EN KÜÇÜK ACEMİ KASAP

Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, özel ve devlet hastanelerine akın etti. Bazı acemi kasaplar ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı. Sabah erken saatlerinde kurban kesen babasına yardım etmek isteyen 11 yaşındaki Mehmet Olgun'un ise elindeki satır ayağına düştü. Yakınları tarafından hastaneye getirilen Olgun, ayağına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. İl merkezinde kendini yaralayan 120'ye yakın kişi hastanelere başvurduğu bildirildi.

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