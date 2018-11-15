HABER

Adana'da acil servis önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:44 | Son Güncelleme

Adana'da acil servis önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastanenin acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Acil servis önündeki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Ozan B, Ahmet B. ve İsmail İ. yaralandı.

Görevliler tarafından acil servise alınan yaralılardan Ozan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise tedaviye alındı.

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, kaçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

PARTNERSalako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!Salako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandıOkul müdürü uyuşturucuyla yakalandı
Yaralı halde bulunan Kara leylek tedavi altına alındıYaralı halde bulunan Kara leylek tedavi altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü adana hastane Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.