Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mersin'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde 2 grup arasında yaşanan kavgada Ahmet Büyükgöçer (69) ve oğlu Ozan Büyükgöçer'in (35) tabancayla öldürülmesi ve İsmail İncesu'nun yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan 3 şüphelinin Mersin'de saklandığını tespit etti.

Adana ve Mersin polisi ortak düzenledikleri operasyonla silahı kullandığı ileri sürülen İ.A, olay sırasında yanında bulunan F.K. ve saklanmalarına yardım ettiği iddia edilen İ.Y'yi yakaladı.

Ekipler, yaptığı aramalarda, şüphelilerden İ.A. ve F.K. için düzenlenmiş 2 sahte kimlik ile bir tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin olaydan sonra polis kontrol noktalarından rahat geçebilmek için bir belediye aracıyla kentten ayrıldıkları iddia edildi.