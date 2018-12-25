HABER

Adana'da acil servis önündeki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 09:09 | Son Güncelleme

Baba ve oğlun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mersin'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde 2 grup arasında yaşanan kavgada Ahmet Büyükgöçer (69) ve oğlu Ozan Büyükgöçer'in (35) tabancayla öldürülmesi ve İsmail İncesu'nun yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan 3 şüphelinin Mersin'de saklandığını tespit etti.

Adana ve Mersin polisi ortak düzenledikleri operasyonla silahı kullandığı ileri sürülen İ.A, olay sırasında yanında bulunan F.K. ve saklanmalarına yardım ettiği iddia edilen İ.Y'yi yakaladı.

Ekipler, yaptığı aramalarda, şüphelilerden İ.A. ve F.K. için düzenlenmiş 2 sahte kimlik ile bir tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin olaydan sonra polis kontrol noktalarından rahat geçebilmek için bir belediye aracıyla kentten ayrıldıkları iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İ.A. ve F.K'nin Büyükgöçer ailesine ait kentteki bir büfeyi kiracı olarak işlettikleri, buranın satışı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 Kasım'da iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Ahmet Büyükgöçer ve oğlu Ozan Büyükgöçer tabancayla yaşamını yitirmiş, İsmail İncesu yaralanmıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
İstanbul'da operasyon! Doktorlar gözaltındaİstanbul'da operasyon! Doktorlar gözaltında
İstanbul'da yağmur ve trafik (1)İstanbul'da yağmur ve trafik (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı 2 ölü adana hastane Silahlı kavga Yüreğir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon! 30 askeri doktora gözaltı

İstanbul'da operasyon! Doktorlar gözaltında

İstanbul'da Noel kutlaması

İstanbul'da Noel kutlaması

İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

Dün yurt dışında bugün yurt içinde! Art arda operasyonlar düzenleniyor

Dün yurt dışında bugün yurt içinde! Operasyonlar başladı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Peş peşe uyarılar geliyor! Alarma geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.