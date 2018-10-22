Adana'da acil servisteki darp iddiasına ilişkin dava

Adana'da hastanenin acil servisinde 4 özel güvenlik görevlisi ve bir çalışanı darbettikleri gerekçesiyle yargılanan 5 sanıktan 2'si bir yıl üçer ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ara kararla tahliye edilen sanıklar Abdil U, Sefa U. ve Erol Y. ile tutuksuz yargılanan Filiz U, Mustafa U. ve müştekiler katıldı.

Sanıklardan Abdil U, sanık Sefa U'nun oğlu olduğunu ve olay günü kaza yapmasının ardından hastanenin acil servisinde tedavi gördüğünü söyledi.

Güvenlik görevlilerinin kendilerini içeri almadığını belirten Abdil U, bunun üzerine tartışma çıktığını ve ardından da arbede yaşandığını ifade etti.

Erol Y. ise tartışma sırasında bir güvenlik görevlisinin küfrettiğini ve bu nedenle arbede yaşandığını ileri sürdü.

Filiz U. da acil serviste oğlunun yanında olduğunu anlatarak, arbede sesini duyunca dışarı çıktığını ve kadın güvenlik görevlisinin kendisine tokat attığını iddia etti.

Diğer sanıklar ise olaya karışmadıklarını öne sürdü.

Müşteki güvenlik görevlisi A.D. sanıkların kendilerine küfrettiğini, müşteki E.E. de sanıklardan Filiz U'nun kendisine tokat attığını iddia etti.