Adana'da adliye önündeki bıçaklı kavga

Adana’da duruşma çıkışı adliye önünde çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesinde geçen cuma günü iki aile arasında "cinsel taciz ve hakaret" suçlarından devam eden duruşmanın ertelenmesinin ardından adliye önünde çıkan bıçaklı kavgada Z.D, F.G, E.G, M.G, İ.G, V.G. ve M.G’nin yaralanmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Veysel Y, Cihan Y, Yunus Y. ve Emre Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

