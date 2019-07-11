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Adana'da adliye önündeki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Duruşma çıkışı çıkan kavgada 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Adana’da duruşma çıkışı adliye önünde çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesinde geçen cuma günü iki aile arasında "cinsel taciz ve hakaret" suçlarından devam eden duruşmanın ertelenmesinin ardından adliye önünde çıkan bıçaklı kavgada Z.D, F.G, E.G, M.G, İ.G, V.G. ve M.G’nin yaralanmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Veysel Y, Cihan Y, Yunus Y. ve Emre Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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adana duruşma kavga

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