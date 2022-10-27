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Adana'da ahırda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

27.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ahırda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Adana'da ahırda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde Nursel Momyak, süt sağımı için sabah erken saatlerde ablası Perinaz İpek (33) ile evlerinin yanındaki ahıra gitti.

Havanın karanlık olması nedeniyle uzatma kablosuna bağlı lambayı açmak isteyen Momyak, akıma kapılarak yaralandı.

Yakınları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Momyak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hayatın kaybeden çocuğun yengesi Hanım Momyak, "Nursel, süt sağmak için ablasıyla ahıra gitmişti. Akıma kapılınca ablası müdahale etmiş ama kurtaramamış. Bugün de okulda yazılısı vardı. Gece boyunca ders çalışmıştı. Sabah da bu acı olayı haber aldık. Annesi de vefat eden bir yakınlarının taziyesi için Van'a gitmişti. Süt sağımını annesi yapardı, ancak kendisi olmayınca çocukları bu işlerle ilgilenmek zorunda kalmıştı." dedi.

Adana'da ahırda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

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