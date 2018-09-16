Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi ölü bulundu.
Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki metruk bir binadan kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bina içerisinde bir ceset buldu.
Yapılan incelemede cesedin, 4 gün önce ailesinin kayp başvurusunda bulunduğu 30 yaşındaki Ali Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.
Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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