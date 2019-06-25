Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis, bir tırda ve plastik tanklarda 35,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis, kaçak akaryakıtı sattığı iddia edilen Z.Ç, B.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.

