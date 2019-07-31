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Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde bir depoda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli R.K. gözaltına alındı.

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