HABER

Adana'da alacak çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

ADANA'da iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Adana'da alacak çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir emlak satışı yüzünden alacak meselesi oluşan iki grup arasında sopalı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada iş yeri sahibi Muhittin Bozca'nın yanında çalışan Mehmet Akif Yıldız (26) başından vurularak yaşamını yitirdi. Çatışmada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ise kendi imkanlarıyla yakındaki hastanelere gitti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminni isabet ettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ

Adana'da alacak çatışması: 1 ölü, 4 yaralıAdana'da alacak çatışması: 1 ölü, 4 yaralıAdana'da alacak çatışması: 1 ölü, 4 yaralıAdana'da alacak çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kızını almak için gittiği evde öldürülen babanın katil zanlısı tutuklandıKızını almak için gittiği evde öldürülen babanın katil zanlısı tutuklandı
Yunanistan’a kaçmak isteyen PKK'lılar İzmit’te yakalandıYunanistan’a kaçmak isteyen PKK'lılar İzmit’te yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.