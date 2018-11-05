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Adana'da alacak çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

ADANA'da iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir emlak satışı yüzünden alacak meselesi oluşan iki grup arasında sopalı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada iş yeri sahibi Muhittin Bozca'nın yanında çalışan Mehmet Akif Yıldız (26) başından vurularak yaşamını yitirdi. Çatışmada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ise kendi imkanlarıyla yakındaki hastanelere gitti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminni isabet ettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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