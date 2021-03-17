HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Adana’da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

17.03.2021 03:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Adana’da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.G, M.G ve ismi öğrenilmeyen Suriye uyruklu bir kişi ile Cihan B., Nusret K. arasında alacak- verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Cihan B. ve Nusret K. tabanca ile vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren U.G, M.G ve Suriye uyruklu bir kişi koşarak olay yerinden kaçtı.
Bu sırada yaralılar yakınları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cihan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Kovanlarda yapılan delil çalışmasının ardından balistik incelemesi yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
ABD'de korkutan patlama! Havai fişeklerle dolu ev havaya uçtuABD'de korkutan patlama! Havai fişeklerle dolu ev havaya uçtu
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
1/

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 17 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 17 bine yaklaştı

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

İstanbul’da 11 ilçede DEAŞ’a yönelik operasyon

İstanbul’da DEAŞ operasyonu

ABD'nin California eyaletinde havai fişeklerle dolu evde patlama meydana geldi

ABD'de korkutan patlama! Havai fişeklerle dolu ev havaya uçtu

Malatya’da kayınbirader enişte tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

Kayınbirader enişte tartışması kanlı bitti

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Otomobil seyir halinde alev topuna döndü

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Alev topuna döndü

El freni çekilmeyen kamyonet, köpekle oynayan genci eziyordu

El freni çekilmeyen kamyonet, köpekle oynayan genci eziyordu

Trump, Biden ailesini yolsuzlukla suçlamıştı! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

Trump yolsuzlukla suçlamıştı! ABD istihbaratından çarpıcı rapor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.