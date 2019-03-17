HABER

Adana'da alkollü sürücü seçim minibüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 05:12 | Son Güncelleme

Adana'da alkollü sürücü seçim minibüsüne çarptı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seçim minibüsüne çarptı.

Raif Koruroğlu'nun kullandığı 01 TB 493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hekimköy Bulvarı'nda park halindeki MHP Sarıçam İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ'ın seçim çalışma minibüsüne çarptı.

Çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Koruoğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Koruoğlu'na ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Koruoğlu'nun, 123 promil alkollü olduğunu belirlendi.

İncelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, işlemler için Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

PARTNERBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibiBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibi
Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!
Önce polisi aradı, sonra denize atladıÖnce polisi aradı, sonra denize atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Sarıçam seçim minibüsü

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu!

Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!

Önce polisi aradı, sonra denize atladı

Önce polisi aradı, sonra denize atladı

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

İzmir'de seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Kahramanmaraş'ta dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.