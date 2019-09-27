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Adana'da ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

Adana'da ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Fahrettin Kayhanlı (48) idaresindeki 01 EZE 80 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile 01 DLK 80 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolunun çevre yolu girişindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada ambulansla Kozan ilçesinden Adana'daki hastaneye sevk edilen kuvözdeki bebek ile iki hemşire ve sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana ambulans İmamoğlu Kaza Kozan

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