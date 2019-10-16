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Adana'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Adana'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 2,5 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Özgür Mahallesi'nde Dursun Günaldı 2,5 aylık bebeği Alican'ı emzirdiği sırada bebeğinin nefes alıp vermekte güçlük çektiğini fark etti.

Bunun üzerine özel bir hastaneye kaldırılan bebek, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi işleminin ardından bebeğin cenazesi yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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adana anne bebek Dursun Günaldı

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