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Adana'da "antifrizli cam suyu" yazılı kolilerde bin litre etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

Adana'da "antifrizli cam suyu" yazılı kolilerde bin litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da sahte içki üretenlere yönelik operasyonda "antifrizli cam suyu" yazılı kolilerde bin litre etil alkol bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan ve valilik kararıyla iptal edilen "Kebap ve Şalgam Festivali"nde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmek isteyen kişilere yönelik araştırma başlattı.

Ekip, sahte içki yapımında kullanılan alkollerin üzerilerinde "antifrizli cam suyu" ibareli kolilerle piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, "antifrizli cam suyu" ibareli kolilerde üzerinde "tıbbi kullanım amaçlı etil alkol" yazılı bin litre etil alkol ele geçirdi.

Polis, sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla K.S'yi gözaltına aldı.

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İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:
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adana antifrizli cam suyu etil alkol operasyon

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